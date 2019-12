Der designierte SPD-Vorsitzende Walter-Borjans pocht auf Zugeständnisse des Koalitionspartners. Man wolle mit CDU und CSU über weitere Maßnahmen im Klimaschutz, mehr Investitionen und eine Abschaffung der Befristungen im Arbeitsrecht reden.

Walter-Borjans sagte in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin", wenn dann eine Blockadehaltung beim Koalitionspartner festzustellen sei, müsse die Entscheidung getroffen werden, dass es nicht weitergehe. Seine designierte Co-Vorsitzende Esken betonte in der Sendung, weder die Große Koalition noch ein Ausstieg dürften Selbstzweck sein. Sie plädierte für massive Investitionen und eine Anhebung des Mindestlohns. Kurz nach ihrem Sieg beim Mitgliederentscheid hatte sie außerdem einen deutlich höheren CO2-Preis von 40 statt 10 Euro pro Tonne verlangt. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hatte nach der SPD-Entscheidung erklärt, man stehe zum Regierungsbündnis auf der Grundlage, die vereinbart worden sei.

Neues Führungsduo will Klimapaket erweitern und Mindestlohn erhöhen

Die SPD-Spitze will sich im Verlauf der kommenden Woche auf ihre Haltung zur Großen Koalition festlegen. Eine Parteisprecherin sagte dem Deutschlandfunk, zunächst werde sich das erweiterte Präsidium am Dienstag mit den beiden designierten Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans treffen. Am Donnerstag befasst sich dann der SPD-Vorstand mit einer Beschlussempfehlung für den Parteitag, der einen Tag später beginnt.



Esken und Walter-Borjans hatten den Fortbestand des Regierungsbündnisses mit der Union an Forderungen geknüpft, das Klimapaket zu erweitern und den Mindestlohn zu erhöhen. Die beiden hatten sich im SPD-Mitgliederentscheid mit rund 53 Prozent der Stimmen gegen das Duo Scholz/Geywitz durchgesetzt. Offiziell wird die neue SPD-Führung auf dem Parteitag am 6. Dezember gewählt.

Laschet: "Nachverhandlungen sind unverantwortlich"

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Laschet lehnt Änderungen am Koalitionsvertrag ab. Er sagte im Deutschlandfunk, mit Blick auf politische Herausforderungen wie den Kohleausstieg und die deutsche Ratspräsidentschaft in der EU wären Nachverhandlungen oder gar Neuwahlen unverantwortlich. Parteipolitische Spielchen würden außerdem dem Wählervertrauen schaden. Im Koalitionsvertrag gebe es klare Aussagen.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident betonte, wenn die SPD-Führung nun Erwartungen wecke, die sie nicht erfüllen könne, dann sei das deren Problem. Es wäre für die SPD "nicht klug", in neue Sondierungsgespräche oder Koalitionsverhandlungen zu gehen, so Laschet. Dies würde das Image der Großen Koalition nur noch weiter beschädigen.



Ähnlich hatte sich zuvor CSU-Landesgruppenchef Dobrindt geäußert. Auch der frühere SPD-Chef Schulz warnte vor übereilten Entscheidungen. Für die Sozialdemokratie sei es nun entscheidend, die Gestaltungskraft in der Regierung zu nutzen, sagte er dem "Tagesspiegel".

Gewerkschaften und Industrie gegen Koalitionsbruch

Auch Vertreter von Gewerkschaften und Industrie riefen die Sozialdemokraten zu einer Fortsetzung der großen Koalition auf. DGB-Chef Hoffmann sagte der "Bild am Sonntag", das designierte Führungsduo sollte die Regierung nach Kräften unterstützen, um die offenen Projekte aus dem Koalitionsvertrag erfolgreich umzusetzen. Auch der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Kempf, appellierte an die Verantwortung aller Beteiligten, rasch klare Verhältnisse zu schaffen.