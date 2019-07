Politiker der Großen Koalition sprechen sich für einen Beauftragten der Bundesregierung für die Belange einsamer Menschen aus.

Das Thema Einsamkeit werde von der Politik unterschätzt, sagte SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach der "Bild am Sonntag". Der CDU-Abgeordnete Weinberg sagte, ein Grund für Einsamkeit im Alter sei, dass Senioren oft finanziell abgehängt seien. Wer sich die Fahrt in die Stadt oder den Stadionbesuch nicht mehr leisten könne, sei von vielen gesellschaftlichen Aktivitäten ausgeschlossen. Dafür brauche es gezielte Maßnahmen. So sollte es für Senioren im öffentlichen Nahverkehr bessere, womöglich kostenfreie Angebote geben, sagte der familienpolitische Sprecher der Unions-Fraktion.