Die Spitzen der Großen Koalition haben sich auf das Prozedere für die vereinbarte Halbzeitbilanz verständigt.

So soll die Bestandsaufnahme der bisherigen Regierungsarbeit Anfang November vorgestellt werden. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur von Teilnehmern eines Treffens der Parteispitzen in Berlin. Die Halbzeitbilanz war bei den Koalitionsverhandlungen vor zwei Jahren von der SPD durchgesetzt worden.



Bei dem heutigen Treffen verständigte sich die Koalition den Angaben zufolge auch darauf, dass die bereits auf den Weg gebrachten Gesetze des Klimapakets bis Ende des Jahres in Kraft treten sollen.