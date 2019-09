Vizekanzler Scholz von der SPD verknüpft den Fortbestand der Großen Koalition mit Fortschritten in der Klimapolitik.

Gebraucht werde ein großer Wurf, wenn die Regierung weiter eine Berechtigung haben solle, sagte er dem Nachrichtenmagazin der "Spiegel". Ein Klein-Klein in der Klimapolitik helfe nicht weiter, betonte der Bundesfinanzminister.



Die Grünen forderten die Große Koalition auf, das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts zugunsten von Investitionen in den Klimaschutz aufzugeben. Entsprechend äußerte sich der Haushaltsexperte der Bundestagsfraktion, Kindler, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.



In Berlin tagen derzeit die Spitzen der schwarz-roten Koalition. Das Treffen soll der Vorbereitung des sogenannten Klimakabinetts am 20. September dienen. Dann sollen konkrete Beschlüsse gefasst werden.