Der CSU-Vorsitzende Söder hat angeregt, das Bundeskabinett in der zweiten Hälfte der Wahlperiode umzubilden.

Er sagte der "Bild am Sonntag", ob die Große Koalition noch zu Großem fähig sei, bleibe abzuwarten. Sollte die Regierung jedoch bis 2021 bleiben, wäre es wichtig, neuen Schwung in das Kabinett zu bringen, indem man es verjünge und erneuere, so Söder. Namen auszutauschender Minister nannte der CSU-Vorsitzende nicht. Er betonte lediglich, für die Union müsse das Thema Innovation und Wirtschaft an erster Stelle stehen. Im internationalen Vergleich beginne Deutschland gegenüber den USA und China zurückzufallen.