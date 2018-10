In der SPD-Spitze wird weiter über den Fortbestand der Großen Koalition diskutiert.

Der stellvertretende Vorsitzende Stegner sagte der Zeitung "Die Welt", wenn sich das Erscheinungsbild der Regierungsbündnisses nicht rasch und drastisch ändere, dann werde es keinen Bestand haben. Seiner Partei empfahl Stegner, parallel zur Arbeit in der Regierung Klartext zu reden und in deutlicherer Abgrenzung zur Union zu sagen, was man wolle. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer forderte im ARD-Fernsehen ein Ende von Streitigkeiten. Hier sehe sie auch die Führungskompetenz von Bundeskanzlerin Merkel gefragt. Den Unionsparteien warf Dreyer in diesem Zusammenhang vor, sich von morgens bis abends über Dinge zu streiten, die eigentlich überhaupt keine Streitthemen seien.