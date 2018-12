SPD-Generalsekretär Klingbeil hat die neue CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer vor dem Versuch gewarnt, mit einer härteren Migrationspolitik den rechten Parteiflügel einzubinden.

Er könne der Union nur raten, nicht wieder monatelang auf dieses Thema zu setzen, sagte Klingbeil der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Auch wenn es da in der Union offenbar noch viel Gesprächsbedarf gebe. Kramp-Karrenbauer hatte angekündigt, im neuen Jahr ein sogenanntes Werkstattgespräch zu den Themen Migration und Sicherheit einzuberufen.



Darüber hinaus wies Klingbeil Äußerungen von Alt-Kanzler Schröder zurück, mit Friedrich Merz als CDU-Chef hätte sich die SPD besser profilieren können. Es liege an den Sozialdemokraten selbst, wie diese als Partei und in der Koalition wahrgenommen würden.