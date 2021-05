Die SPD will dem Tierwohllabel von Agrarministerin Klöckner, CDU, im Bundestag nicht zustimmen.

Das kündigte Fraktionsvize Miersch an. Er sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, eine freiwillige Kennzeichnung der Haltungsbedingungen auf Tierprodukten reiche nicht. Notwendig sei eine verpflichtende Kennzeichnung, die auf klaren Kriterien für die Haltung, den Transport und die Schlachtung von Schweinen, Rindern und Geflügel beruhe. Klöckners Plan bezeichnete Miersch als "Tierwohllabel light" und als gescheitert.



Bislang mangele es an klaren Kriterien für Tierwohl in der Nutztierhaltung, kritisierte der SPD-Fraktionsvize. Die Anstrengungen der heimischen Bauern würden aber nur sichtbar, wenn alle Produzenten, die in Deutschland Waren verkauften, ihre Haltungsbedingungen verpflichtend kenntlich machen müssten.

