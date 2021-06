Der Streit innerhalb der Großen Koalition über den Umgang mit angeblich minderwertigen Schutzmasken hält an.

Der Landesgruppenchef der CSU im Bundestag, Dobrindt, forderte von der SPD, Anschuldigungen gegen Bundesgesundheitsminister Spahn zurückzunehmen. Auch Spahn selbst kritisierte das Vorgehen der Sozialdemokraten. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Mützenich, sagte, der Gesundheitsminister sollte nicht nach einer Entschuldigung rufen, sondern an der Aufklärung mitwirken.



Hintergrund des Streits ist ein Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Demnach plante das Gesundheitsministerium, in China bestellte Masken ohne EU-Zertifizierung an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für Obdachlose abzugeben. Morgen Nachmittag befasst sich der Bundestag auf Antrag der Linken in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 08.06.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 02.06.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 08.06.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 08.06.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 04.06.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Delta-Variante? (Stand: 06.06.)

Informationen zu Impfungen

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 08.06.)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 02.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.