Union und SPD haben letzte Streitpunkte bei den geplanten Energie- und Klimabeschlüssen ausgeräumt. Das teilten Fachpolitiker beider Bundestagsfraktionen am Abend in Berlin mit. Damit könnte das neue Klimaschutzgesetz wie geplant noch in dieser Woche verabschiedet werden.

SPD-Fraktionsvize Miersch sprach von einer "Brücke" für einen schnelleren Ausbau der Solar- und Windkraft. Unions-Fraktionsvize Stracke bezeichnete es als großen Erfolg, dass der Ersatz alter Windkraftanlagen erleichtert werde. Bei der Genehmigung soll künftig entscheidend sein, ob durch eine neue Anlage zusätzliche Belastungen entstehen.



Zur Förderung der Akzeptanz erneuerbarer Energien sollen Kommunen finanziell an Photovoltaik-Freiflächenanlagen beteiligt werden können. Auch bei den Entlastungen für die Industrie durch die am Jahresanfang eingeführte CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe besserte die Koalition den Angaben zufolge nach.



Das Klimaschutzgesetz soll noch in dieser Woche, der letzten regulären Sitzungswoche des Bundestages vor der Sommerpause, beschlossen werden. Darin wird das Ziel festgeschrieben, Deutschland bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral zu machen. In einzelnen Wirtschaftssektoren wie Verkehr oder Energie werden dazu konkrete Einsparungen vorgegeben.

