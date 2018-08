Die Spitzen der Bundesregierung beraten in Berlin über strittige Fragen in der Renten- und Arbeitsmarktpolitik.

Der CSU-Vorsitzende Seehofer sagte, er erwarte, dass man wesentliche Schritte vorankomme. Neben Seehofer nehmen an dem Treffen die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Merkel sowie Vize-Kanzler Scholz von der SPD teil. Die Beratungen dürften bis in die Nacht dauern, eine Pressekonferenz danach ist nicht vorgesehen.



Die SPD-Vorsitzende Nahles drang im Interview der Woche des Deutschlandfunks auf eine schnelle Verständigung in der Rentenfrage.



Unstrittig ist die Ausweitung der Mütterrente. Im Koalitionsvertrag vereinbart ist zudem eine Stabilisierung der Renten bis zum Jahr 2025. Die Sozialdemokraten haben aber eine Rentengarantie bis 2040 verlangt, was in der Union unter Hinweis auf die Kosten abgelehnt wird.



Aus der Union kommt wiederum die Forderung, den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung deutlicher zu senken als bisher vorgesehen.