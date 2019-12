Nach dem Parteitag der SPD geht die Diskussion über den politischen Kurs der großen Koalition weiter. Führende Unionspolitiker erteilten Nachforderungen der SPD im Sozial- und Klimabereich eine Absage.

Der Unionsfraktionsvorsitzende Brinkhaus sagte in Berlin, es gehe nicht darum, entgegenzukommen. Wie die SPD, so hätten CSU und CDU in diesem Jahr neue Parteichefs erhalten. Auch damals habe niemand gesagt, es müsse ein Begrüßungsgeschenk geben.



CSU-Chef Söder sagte, die Sozialdemokraten müssten die Frage klären, wer bei ihnen entscheide. Zumindest mit der SPD-Fraktion im Bundestag und den SPD-Mitgliedern der Bundesregierung funktioniere die Zusammenarbeit sehr gut.



Der rentenpolitische Sprecher der Union im Bundestag, Weiß, kritisierte die Pläne der Sozialdemokraten für eine Reform des Sozialstaats. Die SPD wolle zum Teil alte Methoden wiedereinführen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Einzelleistungen sollten wieder einzeln beim Amt beantragt werden. Dies bedeute nicht mehr, sondern weniger Würde, betonte Weiß.



Die neue SPD-Vorsitzende Esken verwies indirekt darauf, dass sie und der Co-Vorsitzende Walter-Borjans Ansprechpartner für die Union seien. Der Koalitionsvertrag sei zwischen den Parteien geschlossen worden, teilte sie auf Twitter mit.



Die SPD hatte am Wochenende unter anderem ein Sozialstaatskonzept beschlossen, in dem sie sich von Teilen der Agenda 2010 distanziert. Auch die Schuldenbremse soll überwunden werden.