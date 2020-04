Kurz vor den Beratungen des Koalitionsausschusses hat die Unionsfraktion der Forderung der SPD nach einer nach einer Anhebung des Kurzarbeitergeldes eine Absage erteilt.

Unions-Fraktionschef Brinkhaus sagte in einer Video-Konferenz nach Angaben von Teilnehmern, wenn man der SPD bei diesem Thema entgegenkomme, werde Arbeitsminister Heil in der kommenden Woche die nächste Forderung erheben. Zu viele neue Hilfsvorschläge würden jene Maßnahmen entwerten, die von der Regierung bereits auf den Weg gebracht worden seien, warnte der CDU-Politiker. Er rate dazu, zunächst abzuwarten, wie diese Maßnahmen wirkten. Einige agierten mit ihren finanziellen Forderungen so, als ob es kein Morgen gebe.



Die SPD unterstützt den Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes, wonach die staatlichen Zuschüsse beim Kurzarbeitergeld von 60 auf 80 Prozent des weggefallenen Nettoeinkommens für die Monate Mai, Juni und Juli aufgestockt werden sollen.



Die Spitzen von Union und Sozialdemokraten beraten morgen in Berlin über die Lage in der Corona-Krise und mögliche weitere Hilfsmaßnahmen.