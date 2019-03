Die Große Koalition will Kinos im ländlichen Raum unterstützen.

Kulturstaatsministerin Grütters verständigte sich mit den Kultur- und Haushaltspolitikern von Union und SPD auf ein Soforthilfeprogramm, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Es soll fünf Millionen Euro umfassen und noch in diesem Jahr starten. Kinos in Orten mit bis zu 25.000 Einwohnern werden bei Investitionen - etwa in neue Technik - unterstützt. Pro Kino soll es bis zu 25.000 Euro Zuschuss geben, die Einrichtungen müssen mindestens 20 Prozent selbst beisteuern.



Grütters sagte, das Programm solle dazu beitragen, dass das Kino als kultureller und sozialer Ort weiterhin attraktiv bleibe - und zwar in ganz Deutschland, nicht nur in den Metropolen.



Anträge der Kinos sollen in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet werden. Gestellt werden können sie demnach bei der Filmförderungsanstalt. Geplant ist, dass das Programm noch vor der parlamentarischen Sommerpause startet.