Kurz vor einer EU-Abstimmung über ein Verbot von bleihaltiger Jagd-Munition in Feuchtgebieten hat die Bundesregierung eine gemeinsame Linie gefunden.

Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur will Deutschland den anderen EU-Staaten nun eine Übergangsfrist von drei statt den bisher angedachten zwei Jahren vorschlagen. Zuvor hatten Agrarministerin Klöckner, CDU, und Umweltministerin Schulze, SPD, über das Verbot gestritten. Klöckner hatte die Sorge geäußert, dass der als Alternative zur Bleimunition gehandelte Stahlschrot den Tod der Tiere verzögern könnte. Schulze hatte das zurückgewiesen und argumentiert, dass Blei sehr giftig sei und durch die Jagd in die Umwelt gelange. In der EU sterben jedes Jahr Hunderttausende Vögel an einer Bleivergiftung.



Bis Mittwoch müssen die EU-Staaten über den Vorschlag der EU-Kommission abstimmen. Mit der Verlängerung der Übergangsfrist könne man dem Verbot nun zustimmen, hieß es aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Ohne gemeinsame Linie der Bundesregierung müsste Deutschland sich enthalten. Sollte die längere Übergangsfrist von den EU-Staaten abgelehnt werden, könnte dies der Fall sein.