Rund ein Jahr vor der Bundestagswahl wirft der SPD-Kovorsitzende Walter-Borjans dem Koalitionspartner eine Blockadehaltung in der Regierungsarbeit vor.

Die Union wende sich gegen Änderungen bei den Werk- und Zeitverträgen in der Fleischindustrie, dem Lieferkettengesetz und dem Lobbyregister, sagte Walter-Borjans dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Ebenso behindere Bundeswirtschaftsminister Altmaier den Gesetzentwurf für mehr Frauen in Führungspositionen. Auch beim Thema Flüchtlinge hake es in der Regierung. Abgesehen von der Politik gegen die Corona-Pandemie komme in der großen Koalition derzeit kaum etwas voran, erklärte Walter-Borjans weiter.



Mit Blick auf die schlechten Umfragewerte für seine Partei betonte er, man wolle weiter regieren, aber ohne CDU und CSU. Diese gehörten "mal in die Opposition", während die SPD mit Kanzlerkandidat Scholz den künftigen Regierungschef stellen und unter die Zeit als Juniorpartner der Union einen Schlussstrich ziehen wolle.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.