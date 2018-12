Wenn diesen Sonntag der Bundestag gewählt würde, dann wäre die Große Koalition Geschichte. Dann kämen CDU/CSU laut einer aktuellen Umfrage von Infratest Dimap auf 31 Prozent der Stimmen, die Grünen als zweitstärkste Kraft auf 20 Prozent. Das wäre die absolute Mehrheit für Schwarz-Grün unter einer Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer.



Aber am Sonntag wird bekanntlich nicht gewählt - ob allerdings die Große Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode hält, ist mehr als fraglich. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik gab es ein Regierungsbündnis, mit dem die Koalitionspartner von Beginn an so unglücklich waren. Der Fairness halber sei daran erinnert, dass SPD und Union fast zwangsläufig eine Notgemeinschaft bilden mussten, nachdem die FDP eine Jamaikakoalition hatte platzen lassen. In Anlehnung an den verstorbenen Altkanzler Willy Brandt könnte man sagen: Danach wuchs zusammen, was längst nicht mehr zusammengehörte. Vor allem auf die SPD trifft dies zu. Die Jusos opponierten, die Parteibasis rumorte, verabschiedete aber denkbar knapp den Koalitionsvertrag.

Sympathiewerte einer Magenschleimhautentzündung

Ein Papier, das wenig Begeisterung auslöste. Mindestens 46 Milliarden Euro Mehrausgaben beschert der Vertrag dem Steuerzahler bis 2021, schätzen Finanzexperten, um so fragwürdige Sozialleistungen wie die Mütterrente zu finanzieren. Trotz brummender Wirtschaft und nahezu Vollbeschäftigung wartete man vergebens auf einen nennenswerten Schuldenabbau oder gar Steuererleichterungen. Selbst der Solidaritätszuschlag bleibt über 2019 hinaus erhalten, obwohl dann keine Mittel mehr aus dem Solidarpakt in den Aufbau Ost fließen. Dreister geht’s kaum. Es scheint so, als habe sich die Politik gegen all die verschworen, die täglich dafür sorgen, dass es Deutschland insgesamt so gut geht wie nie zuvor. Das wiederum könnte eine Erklärung dafür sein, warum beim Bürger so wenig Begeisterung für die Regierungsparteien aufkommt. Die CSU hat bei der Bayernwahl einen Denkzettel verpasst bekommen. Dauerquerulant Horst Seehofer konnte mit dem Flüchtlingsthema nicht punkten. Das kann die AfD besser. Und was Seehofer mit dem Begriff Heimatministerium ausdrücken will, weiß er vermutlich selbst nicht. Sieht aber ganz chic aus auf dem Briefkopf.



Die SPD war 2018 mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dem Regieren und dümpelt unter Andrea Nahles bei aktuell 15 Prozent in der Wählergunst – nur ganz knapp vor der AfD, die aktuell mit 13 Prozent da steht. Die SPD - das war mal die Partei von Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder. Heute hat man eine Vorsitzende mit den Sympathiewerten einer Magenschleimhautentzündung und man fragt sich, wer nach ihr kommt. Der ewige Miesepeter Ralf Stegner wäre die logische Fortschreibung.



Ihr Meisterstück lieferte die Groko - und allen voran Nahles - im Fall des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ab. Der sollte nach seinen unsäglichen Äußerungen zu vermeintlichen Hetzjagden in Chemnitz eigentlich gehen. Seehofer aber hielt an ihm fest, Kanzlerin Merkel hielt still und die SPD stimmte schließlich einem Kompromiss zu, wonach Maaßen befördert werden sollte. Eine Partei, die sich ursprünglich mal dafür rühmen durfte, die Interessen des kleinen Mannes zu vertreten, die Interessen derer, die fleißig sind oder dies ihr Leben lang waren.

Angela Merkel: Nur noch Kanzlerin auf Abruf

Bei der CDU schließlich zog Merkel mit ihrem Rücktritt vom Parteivorsitz selbst die Reißleine, nachdem die Union bei der Hessenwahl über zehn Prozentpunkte eingebüßt hatte. Sie ist nur noch Kanzlerin auf Abruf, was gleichermaßen auf die Große Koalition zutrifft. Die Genossen machen ohnehin nur noch mit, weil die Angst vor Neuwahlen alles überdeckt. Dabei könnte sie in der Opposition in Ruhe darüber nachdenken, ob sie weiter den Linken hinterher läuft oder wieder die Interessen des arbeitenden Teils der Bevölkerung in den Mittelpunkt ihrer Politik rückt. Und das Land könnte mit einer Regierung aus Union und Grünen unter einer neuen Kanzlerin neuen Schwung bekommen. Das lethargische um sich selbst Kreisen muss jedenfalls ein Ende haben. Dass die jetzige Koalition das aus eigener Kraft schafft, ist kaum anzunehmen. Die Zeit für einen Wechsel - das hat das zu Ende gehende Jahr gezeigt - ist reif.

