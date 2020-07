Große Mehrheit für eine Frauenquote

Der Plan zur Einführung einer verbindlichen Frauenquote in der CDU ist in dem zuständigen Gremium auf breite Mehrheit gestoßen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es in der Struktur- und Satzungskommission 34 Ja- und 7 Nein-Stimmen sowie 5 Enthaltungen. Demnach waren auch die Junge Union mit ihrem Vorsitzenden Kuban und der Arbeitnehmerflügel CDA dafür.

Der Kompromiss wurde in einer elfstündigen Verhandlung unter Federführung von CDU-Generalsekretär Ziemiak erarbeitet. Er sieht eine schrittweise Anhebung der Quote für Vorstandswahlen ab der Kreisebene vor. So soll am 1. Januar 2021 eine Frauenquote von 30 Prozent gelten und zum 1. Januar 2023 eine Quote von 40 Prozent. Zum Jahresanfang 2025 sollen es dann 50 Prozent sein.



Die Regelung gilt etwa für Gruppenwahlen von Vorständen, ihre Stellvertreter und Beisitzenden. Nicht wirksam ist sie für Einzelwahlen von Vorsitzenden, Mitgliederbeauftragten oder Schatzmeistern auf Bundesebene. Die endgültige Entscheidung muss der für Anfang Dezember geplante Bundesparteitag in Stuttgart treffen.



Der CDU-Wirtschaftsrat sieht die Pläne kritisch. Die Präsidentin des Verbands, Hamker, sagte der "Passauer Neuen Presse", sie frage sich, ob es angesichts einer Bundeskanzlerin, einer EU-Kommissionspräsidentin, einer Parteivorsitzenden sowie drei von fünf Spitzen der Bundesministerien in weiblicher Hand überhaupt diese Debatte brauche. So wie keine Führungspositionen in den Betrieben von oben angeordnet werden könnten, so verhalte es sich auch mit Kandidatinnen in einer Partei, betonte Hamker.