Algerien feiert den 60. Jahrestag seiner Unabhängigkeit von Frankreich mit einer großen Militärparade. (RYAD KRAMDI / AFP)

In der Hauptstadt Algier nahmen Präsident Tebboune und der Generalstabschef der Armee an der Parade teil. Kanonen feuerten 60 Schuss ab. Anlässlich des Jahrestages schrieb der französische Präsident Macron einen Brief an Tebboune, in dem er zur Stärkung der bereits engen Beziehungen aufrief, wie der Élysée-Palast mitteilte.

Am 5. Juli 1962 hatte Algerien nach 132 Jahren französischer Kolonialherrschaft seine Unabhängigkeit ausgerufen. In dem vorausgegangenen fast achtjährigen Krieg waren hunderttausende Menschen getötet worden. Frankreich hat eine Entschuldigung für die Gewalt während der Kolonialherrschaft bisher ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.