Große Parade zum 44. Christopher Street Day auf der Leipziger Straße in Berlin (Christoph Soeder/dpa)

An der Veranstaltung nehmen rund 500.000 Menschen teil. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey beklagte die Diskriminierung sexueller Minderheiten. Auch heute würden Menschen, die sich selbst zur queeren Community zählten, ausgegrenzt und sogar körperlich angegriffen. Sie forderte die Bevölkerung auf, Stellung gegen solche Übergriffe zu beziehen. Zugleich verwies die SPD-Politikerin darauf, dass die Landesregierung verbindliche Strategien gegen strukturelle Diskriminierung entwickeln werde.

Die Veranstaltung findet zum 44. Mal in Berlin statt. Aus diesem Anlass hisste der Bundestag heute erstmals die Regenbogenfahne.

Der Christopher Street Day wird weltweit gefeiert. Zurück geht die Bewegung auf Ereignisse im Juni 1969, als Polizisten in New York eine Bar in der Christopher Street stürmten und so einen Aufstand etwa von Schwulen und Lesben auslösten.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.