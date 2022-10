Russische Raketenangriffe

Rettungskräfte sind nach einem russischen Drohnenangriff im Stadtzentrum von Kiew im Einsatz. (- / Ukrinform / dpa / -)

Der ukrainische Präsident Selenskyi erklärte per Twitter, innerhalb einer Woche seien 30 Prozent der Elektrizitätswerke des Landes zerstört worden. Dies habe zu massiven Stromausfällen geführt. Zuvor hatte der stellvertretende Leiter des Präsidialbüros, Tymoschenko, mitgeteilt, auch in der Hauptstadt Kiew sei eine Anlage unter Beschuss genommen worden. Über mögliche Tote oder Verletzte ist nichts bekannt. Weitere Angriffe gab es auf die Energieversorgung der Millionen-Stadt Dnipro sowie der Stadt Schytomyr, westlich von Kiew. Wegen des anhaltenden russischen Raketen- und Drohnenbeschusses

war im ganzen Land Alarm ausgelöst worden. In Mykolajiw sei bei nächtlichem Raketenbeschuss ein Wohnhaus getroffen worden, teilte der örtliche Gouverneur mit. In Charkiw soll unter anderem ein Industriebetrieb Ziel gewesen sein. Die Angaben aus den Kriegsgebieten sind kaum unabhängig zu überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.