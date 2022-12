Russische Angriffswelle

Wieder gab es viele russische Angriffe - wie hier in der ukrainischen Stadt Krywyj Rih. (--- / Ukrainian Emergency Service / ---)

In der Hauptstadt Kiew fielen nach Angaben örtlicher Behörden Licht, Wasser und Heizungen aus. Die Metro stellte den Verkehr ein und diente während der Angriffe als Bunker. Auch in anderen Regionen gab es lange Stromausfälle. Der Energieversorger Ukrenergo rief einen Notfallmodus für das Stromnetz aus. Energieminister Galuschenko erklärte, neun Kraftwerke seien getroffen worden. Die Schäden zu beheben, werde aufgrund ihrer Schwere aber länger dauern als bei vorherigen Angriffen. Es war bereits die neunte Welle von Raketenangriffen auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine. Die ukrainische Flugabwehr fing dabei eigenen Angaben zufolge knapp 80 Prozent der Geschosse ab. Allein auf Kiew seien 40 Raketen abgefeuert worden, von denen man 37 unschädlich gemacht habe. In der Großstadt Krywyj Rih traf eine Rakete ein Wohngebäude und tötete zwei Menschen. Auch aus der Region Dnipropetrowsk in der Zentralukraine und in Charkiw im Nordosten wurden Raketenangriffe gemeldet. Russlands früherer Präsident Medwedew drohte unterdessen den Nato-Ländern. Streitkräfte und Objekte in Ländern, die offiziell im Krieg mit Russland stünden oder Verbündete des Gegners seien, stellten legitime Ziele für einen Angriff dar, erklärte Medwedew.

