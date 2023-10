Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Maine (Robert F. Bukaty / AP / dpa / Robert F. Bukaty)

Wie die Gouverneurin von Maine, Mills, in Lewiston mitteilte, sind hunderte Polizisten im Einsatz. Die Behörden der Stadt riefen die Bevölkerung auf, ihre Häuser nicht zu verlassen, Schulen und Geschäfte sind geschlossen. In Lewiston hatte ein Bewaffneter in einem Restaurant und einem Freizeitzentrum um sich geschossen. Anschließend flüchtete er.

Bei dem Täter soll es sich um einen Militär-Reservisten und Waffenausbilder handeln, der noch im Sommer in psychiatrischer Behandlung gewesen war.

