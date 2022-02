in Passant läuft am Mittwoch bei windigem Wetter über eine Brücke im Bremer Stadtteil Vegesack. (Sina Schuldt/dpa)

Nordrhein-Westfalen ordnete einen landesweiten Unterrichtsausfall an. Familienminister Stamp appellierte zudem an alle Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken.

Auch Brandenburg, Berlin und das Saarland haben auf die Unwetterwarnung reagiert und die Präsenzpflicht im Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler ausgesetzt. Die Eltern sollten sich über die aktuellen Straßen- und Witterungsverhältnisse auf dem Laufenden halten und entsprechend entscheiden, erklärte das Bildungsministerium in Potsdam.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Der Deutsche Wetterdienst warnt wegen der Orkantiefs vor Verkehrsbehinderungen und umstürzenden Bäumen. Es bestehe extreme Gefahr durch umherfliegende Gegenstände wie Dachziegel oder Äste, teilte der Wetterdienst mit. Die Behörde empfiehlt, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Ansonsten sollte zumindest Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen gehalten sowie auf herabfallende Äste geachtet werden. Die Deutsche Bahn riet, sich über mögliche Verspätungen oder Zugausfälle zu informieren.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnte für die Nordseeküste vor der Gefahr einer Sturmflut in der Nacht auf morgen. An der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet wird das Hochwasser ein bis 1,5 Meter höher sein als normal.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.