Beschädigungen an einem Haus nach einem russischen Angriff in Kiew (Archivbild) (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Aleksandr Gusev)

Betroffen ist auch die Hauptstadt Kiew, wo die Behörden - wie in vielen anderen Orten des Landes - Luftalarm auslösten. In ersten Berichten soll es bei Explosionen Verletzte gegeben haben. Ziel russischer Angriffe wurde zudem die Region Charkiw. Allein hier wurden nach Angaben der örtlichen Verwaltung mehr als 15 Attacken registriert. Wohnhäuser und Infrastruktureinrichtungen seien beschädigt worden, hieß es. Ein weiterer Schwerpunkt der Kriegshandlungen ist Odessa. Dort wurden ebenfalls Wohngebäude sowie das Energienetz getroffen. Detonationen gab es unter anderem auch in den Städten Dnipro, Lutsk und Riwne. In einigen Gebieten wurde der Strom abgeschaltet, so etwa im von der russischen Armee besetzten Atomkraftwerk Saporischja. Der ukrainische Betreiber der Anlage warnte vor einem möglichen Unfall. Seit Monaten attackieren russische Truppen systematisch mit Raketen die kritische Infrastruktur der Ukraine.

