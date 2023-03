Zerstörte Fahrzeuge nach massiven russischen Luftangriffen am 9.3.2023 in der ostukrainischen Stadt Volnovakha. (IMAGO / SNA / Sergey Baturin)

Landesweit habe es Einschläge und leider auch Verletzte und Tote gegeben, schrieb er per Telegram. In zehn ukrainischen Regionen seien die kritische Infrastruktur und Wohngebäude getroffen worden, hieß es weiter. Angriffe wurden etwa aus Kiew, Odessa, Cherson und der Region Dnipropetrowsk gemeldet. In einigen Gebieten wurde der Strom abgeschaltet, so etwa in dem von der russischen Armee besetzten Atomkraftwerk Saporischja. Der ukrainische Betreiber der Anlage warnte vor einem möglichen Unfall. Der für die Sicherheit des Kraftwerks erforderliche Strom werde derzeit von Dieselgeneratoren geliefert. Seit Monaten attackieren russische Truppen systematisch die kritische Infrastruktur der Ukrain

Diese Nachricht wurde am 09.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.