Laut der Polizei in Halberstadt, dem Sitz der Kreisverwaltung ist nicht absehbar, wann mit einer Wiederversorgung der Bevölkerung gerechnet werden kann. Die Landesregierung in Magdeburg ruft die Menschen derzeit auf, von Anfragen über den Notruf abzusehen, da dieser überlastet ist. Der Stromausfall besteht seit 22 Uhr. Betroffen sind unter anderem die Städte Halberstadt, Wernigerode, Quedlingburg und zahlreiche Gemeinden im Oberharz. Wann die Störung in dem Umspannwerk behoben sein wird, ist zur Stunde noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.