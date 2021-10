Die Großhandelspreise in Deutschland haben nach Angaben des Statistischen Bundesamts ihren höchsten Zuwachs seit der Ölkrise 1974 verzeichnet.

Im September registrierten die Statistiker im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 13,2 Prozent. Bereits im Juli und August waren die Preise ungewöhnlich stark gestiegen. Die Entwicklung sei unter anderem durch erhöhte Kosten für Rohstoffe und Vorprodukte begründet, erklärte das Bundesamt. Der Großhandel ist eine von mehreren Wirtschaftsebenen in Deutschland, aus denen das allgemeine Preisniveau berechnet wird. Sie alle wirken auf die Verbraucherpreise ein, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet.



Zudem klagen laut einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts insgesamt 74 Prozent der Einzelhändler über Lieferprobleme. Im Fahrradhandel hätten sogar 100 Prozent aller befragten Unternehmen von Problemen bei ihren Bestellungen berichtet. Grund hierfür seien ebenfalls knappe Rohstoffe. Die Folge für die Kunden sind den Wirtschaftsforschern zufolge Preiserhöhungen.

