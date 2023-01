Damit verliert der Leitindex DAX seinen mit Abstand größten Wert. Der Vorstand des Unternehmens will sich künftig auf die New Yorker Börse konzentrieren. Linde teilte mit, bei einer außerordentlichen Hauptversammlung habe die Zustimmung für den Plan nach vorläufigen Ergebnissen bei mindestens 93 Prozent gelegen. Der Rückzug solle nach Zustimmung der Aufsichtsbehörden am oder um den 1. März erfolgen. Nachfolger im DAX dürfte Experten zufolge der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall werden.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.