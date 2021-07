Nach den jüngsten Hackerangriffen in den USA und anderen Ländern hat US-Präsident Biden den russischen Staatschef Putin zu einem härteren Vorgehen gegen die mutmaßlichen Täter aufgerufen.

In einem Telefonat der beiden Präsidenten seien entsprechende Angriffe von Kriminellen mit Sitz in Russland Thema gewesen, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Biden habe die Notwendigkeit unterstrichen, dass Russland Maßnahmen gegen die verantwortlichen Gruppen ergreife. Der US-Präsident habe betont, dass die Vereinigten Staaten alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen würden, um ihre Bevölkerung und ihre Infrastruktur zu schützen.



Wie das Weiße Haus weiter mitteilte, werde es auch beim Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit Präsident Biden nächsten Donnerstag in Washington um die jüngsten Cyber-Attacken gehen.

