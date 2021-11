Großrazzia wegen gefälschter Impfpässe in Hessen (dpa/picture alliance/Kirchner-Media/Wedel)

Bei der Aktion habe es Festnahmen gegeben, teilten das Landeskriminalamt in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Darmstadt mit. Zwei mutmaßliche Fälscher sowie zehn mutmaßliche Käufer der Pässe befänden sich in Polizeigewahrsam. Insgesamt seien 200 Einsatzkräfte beteiligt gewesen und 23 Objekte - darunter auch in den baden-württembergischen Städten Heidelberg und Karlsruhe - durchsucht worden. Den Ermittlern zufolge besteht der Verdacht der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung. So sei von mindestens 300 Fälschungen auszugehen, die für jeweils hundert bis 400 Euro verkauft worden seien.

