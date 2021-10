Bei Razzien in mehreren Bundesländern geht die Polizei gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität vor.

Wie die federführende Staatsanwaltschaft in Düsseldorf mitteilte, sind etwa 1.000 Beamte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen im Einsatz. Demnach werden Wohnungen und Büros durchsucht. Zudem sollen zehn Haftbefehle vollstreckt werden. Weiter heißt es, die Ermittlungen richteten sich gegen Mitglieder eines international agierenden sogenannten Hawala-Netzwerkes. Bei Geschäften dieser Art können Kunden gegen eine Provision große Summen ins Ausland überweisen. Nach Informationen des WDR sollen die mutmaßlichen Geldschleuser mehr als 100 Millionen Euro aus illegalen Geschäften in die Türkei und nach Syrien transferiert haben. Das Geld soll unter anderem aus dem Drogenhandel stammen und in Syrien teilweise auch zur Terrorfinanzierung benutzt worden sein.

