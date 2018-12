Die CDU hat auch in diesem Jahr wieder mit Abstand die meisten Großspenden erhalten. Laut Bundestagsverwaltung kamen Zuwendungen etwa aus der Industrie - zum Beispiel von BMW-Großaktionären.

Im Vergleich zu 2017 gingen die Großspenden allerdings deutlich zurück - von 6,6 auf 2,1 Millionen Euro. Das ist allerdings nicht unüblich, denn in einem Jahr mit Bundestagswahl, so wie 2017, wird für gewöhnlich deutlich mehr gespendet. Insgesamt sind 25 Großspenden aufgeführt.



Nach der Veröffentlichung der Bundestagsverwaltung bekam die CDU im vergangenen Jahr rund 850.000 Euro nach 2,9 Millionen im Vorjahr. Die größte Spende an die Partei lag bei 260.000 Euro und kommt vom Ex-Chef des Merck-Konzerns, Hans-Joachim Langmann.

Größte Einzelspende an die CSU

Deutlich weniger bekam der Koalitionspartner SPD. An die Sozialdemokraten gingen 280.000 Euro. Die Partei erhielt 100.000 Euro von Daimler und 80.000 Euro von Evonik. Beide Konzerne überwiesen die gleichen Summen auch an die CDU.



Die größte Einzelspende aller Parteien konnte die CSU verbuchen. Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie überwies kurz vor Weihnachten 625.000 Euro. Die FDP erhielt 276.000 Euro, wobei gut 50.000 Euro vom Parteichef Christian Lindner selbst stammen. Die AfD und die Linkspartei haben bis zum Stand 28. Dezember keine Spenden über mehr als 50.000 Euro erhalten.



Insgesamt bekamen die im Bundestag vertretenen Parteien rund 2,1 Millionen Euro an Großspenden. Im Jahr davor war es noch gut dreimal soviel. Allerdings fallen in einem Wahljahr die Spenden generell höher aus als sonst.

Kritik von LobbyControl

Der Verein LobbyControl kritisiert seit Längerem, dass die Zahlen nur einen kleinen Teil der tatsächlichen geflossenen Spenden widerspiegelten. Der Großteil werde erst mit den Rechenschaftsberichten der Parteien bekannt. Der Grund: Laut Lobbycontrol nutzen Spender die Möglichkeit, ihre Überweisungen zu stückeln. Zwar liegt dann die Gesamtsumme deutlich über der Grenze von 50.000 Euro, eine zeitnahe Veröffentlichung der Spende können die Spender damit aber umgehen.



Die Regeln sehen so aus: Einzelspenden von mehr als 50.000 Euro müssen die Parteien sofort dem Bundestagspräsidenten melden. Zuwendungen, die im Jahr 10.000 Euro übersteigen, müssen mit Namen und Anschrift der Spender und der Summe im Rechenschaftsbericht der Parteien verzeichnet werden.



Eine Sonderstellung hat der Südschleswigsche Wählerverband: Er erhält traditionell Zuwendungen des dänischen Staates. Sie machen viermal rund 120.000 Euro aus. Ebenfalls bemerkenswert: Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) bekam von einem Spender 352.000 Euro, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLDP) erhielt 80.000 Euro.