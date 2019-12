Der Schauspieler Jan Fedder ist tot.

Er starb nach Polizeiangaben im Alter von 64 Jahren in Hamburg. Fedder war unter anderem für seine Rolle in der Serie "Großstadtrevier" bekannt. Auch für vier Siegfried-Lenz-Verfilmungen stand er vor der Kamera. Für seine Darstellung in "Der Mann im Strom" erhielt er 2006 den Deutschen Fernsehpreis. Seine erste große Rolle hatte Fedder auf der Leinwand: In Wolfgang Petersens Klassiker "Das Boot" (1981) spielte er Bootsmaat Pilgrim.



Fedder wurde in Hamburg geboren. Er litt seit Jahren an einer Krebserkrankung.