In Frankreich werden heute Demonstrationen gegen die Rentenreform der Regierung in Paris erwartet. (AFP / LIONEL BONAVENTURE)

Erwartet wird nach Medienberichten, dass sich bis zu 750.000 Menschen an der Demonstration gegen das Vorhaben von Präsident Macron beteiligen. Dessen Regierung will das reguläre Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Die französische Bahn SNCF beteiligt sich ebenfalls an dem Protest. Es wird damit gerechnet, dass zahlreiche Züge nicht verkehren.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.