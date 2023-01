Mehrere große Gewerkschaften hatten ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Busse und Bahnen blieben in den Depots, landesweit blieben zahlreiche Schulen geschlossen. In vielen Städten sind Demonstrationszüge und Kundgebungen geplant, etwa in Paris, Nantes und Bordeaux, aber auch in kleineren Orten.