In zahlreichen Städten gingen die Menschen auf die Straße, unter anderem in Paris, Nizza und Nantes . Aber auch in kleineren Orten protestierten die Menschen gegen die geplante Anhebung des Rentenalters. Landesweit blieben Busse und Bahnen in den Depots, in Paris wurden Metrolinien nicht bedient. Auch der Fährverkehr zwischen Calais und Dover war beeinträchtigt. Außerdem blieben zahlreiche Schulen geschlossen, da auch die Lehrergewerkschaft zum Streik aufgerufen hatte.