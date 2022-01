In der EU werden weiterhin viele Asylanträge gestellt. (Archivbild) (arifoto UG / Michael Reichel / dpa)

Wie die in Malta ansässige EU-Asylbehörde EUAA mitteilte, stellten im November des vergangenen Jahres rund 71.400 Menschen einen entsprechenden Antrag. Das waren neun Prozent mehr als im Vormonat Oktober. Die Daten beziehen sich auf die 27 EU-Mitgliedstaaten zuzüglich Norwegen, Lichtenstein, Island und Schweiz. Damit habe die Zahl der Asylanträge beinahe den Spitzenwert von September 2021 erreicht, erklärte die EUAA weiter.

Im September suchten besonders viele Menschen aus Afghanistan Schutz in der EU, nachdem die Taliban an die Macht gekommen waren. Die Zahlen lagen damals so hoch wie seit der europäischen Flüchtlingskrise nicht mehr. Auch im November stellten Menschen aus Afghanistan mit rund 13.000 Anträgen die größte Gruppe - gefolgt von Menschen aus Syrien.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.