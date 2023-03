Zeitungsbericht

Oft finden Abschiebeflüge nicht wie geplant statt. (picture alliance / Daniel Kubirski)

Knapp 13.000 erfolgreichen Abschiebungen stünden über 23.000 nicht vollstreckte Maßnahmen gegenüber, berichtet die Zeitung "Welt am Sonntag". Die Zahlen gehen demnach aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag hervor. In über 15.000 Fällen kam die Abschiebung wegen geplatzter Flüge nicht zustande; in rund 7.000 Fällen waren die Ausreisepflichtigen von der Polizei nicht an ihrem Wohnort angetroffen worden. Weitere Gründe für nicht erfolgte Abschiebungen seien Widerstand, Weigerung von Piloten, Ausreisepflichtige zu befördern oder unmittelbar vor Fristablauf eingelegte Rechtsmittel.

