Die Politik hat der Fußball-Bundesliga grünes Licht für eine Zuschauer-Rückkehr in der kommenden Saison gegeben.

Die Spitzen der Staats- und Senatskanzleien fassten einen gemeinsamen Beschluss, der einen Flickenteppich durch unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern verhindern soll. Demnach ist pro Stadion eine maximale Auslastung von 50 Prozent erlaubt, die Zuschauerzahl ist aber bei 25.000 gedeckelt.

"Wir haben bundesweit Erfolge bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie erzielt", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Müller. "Dadurch gewinnen wir Spielräume, wieder Zuschauerinnen und Zuschauer bei großen Sportveranstaltungen und kulturellen Events zuzulassen."



Die Regelung hängt allerdings erneut an den Corona-Inzidenzen. Falls diese am Austragungsort über 35 liegt und "das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar" ist, sind maximal 5000 Zuschauer erlaubt. Ins Stadion dürfen nur geimpfte, genesene oder getestete Fans. Die Maskenpflicht gilt bis zum Erreichen des Platzes. Die Vorgaben, die immer von den lokalen Behörden genehmigt werden müssen, sollen vorerst nur bis zum 11. September gelten. Zudem verzichten einige Bundesländer "aufgrund der konkreten eigenen Situation darauf, die Möglichkeiten des vorgegebenen Rahmens der Vereinbarungen voll auszuschöpfen". So will Bayern maximal 35 Prozent Auslastung und höchstens 20.000 Zuschauer erlauben.

