Mit einem Pop-Konzert haben Wissenschaftler in Leipzig das Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus bei Großveranstaltungen untersucht. Bei mehreren Auftritten des Sängers Tim Bendzko wurde dafür das Verhalten von rund 1.500 Besuchern analysiert. Hinter der Aktion steht die Frage, unter welchen Bedingungen wieder Sport- und Kulturveranstaltungen möglich sind.

Masken, Abstand, fluoreszierendes Desinfektionsspray: Das Tim-Bendzko-Konzert in Leipzig am Nachmittag war nicht das, was man sich unter einer solchen Veranstaltung üblicherweise vorstellt. Gleich drei Szenarien wurden von der Universitätsmedizin Halle durchgespielt, um Aufschlüsse darüber zu bekommen, wie groß das Übertragungsrisiko in geschlossenen Hallen ist.



Zum einen wurde eine Veranstaltung wie vor der Corona-Pandemie simuliert: zwei Einlässe und eng gedrängte Zuschauer. Im zweiten und dritten Fall wurden jeweils die Zahl der Eingänge und der Abstand der Konzertbesucher zueinander erhöht.

Nur negativ Getestete

Für das Konzert wurde ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet. Teilnehmen durften nur Personen, die negativ auf das Virus getestet waren. Zudem mussten sie Masken tragen. Und sie wurden mit Sendern ausgestattet, wodurch ihr Verhalten im Rahmen der Veranstaltung rückverfolgbar wurde. Gemessen wurden unter anderem der Flug von Aerosolen und welche Flächen wie oft angefasst wurden.



Studienleiter Moritz zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf. Die Teilnehmer seien sehr diszipliniert gewesen, sagte er. Die Qualität der gewonnenen Daten sei gut. Für deren Auswertung werde man nun rund sechs Wochen benötigen.

Hoffnung auf weniger pauschale Verbote

Großveranstaltungen sind in Deutschland wegen der Pandemie noch bis mindestens Ende Oktober untersagt. Das trifft die Kultur ebenso wie den Sport. Die Wissenschaftler suchen nach Wegen, um von diesem pauschalen Verbot wegzukommen. Der Dekan der Medizinischen Fakultät an der Uni Halle, Gekle, erläutert, es gehe darum, das Risiko messbar zu machen: "Wenn man jetzt gefragt wird: Welches Risiko steckt denn in so einer Veranstaltung - dann weiß das keiner."



Auch die Sendung "Forschung aktuell" hatte über die Vorbereitungen des Großversuchs berichtet.