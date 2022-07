Debatte um AKW-Laufzeitverlängerung

Das Kernkraftwerk Isar 2 gehört zu den letzten drei deutschen Atommeilern, die eigentlich zum Jahresende abgeschaltet werden sollen. Wegen steigender Energiepreise werden Forderungen lauter, die Meiler länger laufen zu lassen. (picture alliance/dpa/Armin Weigel)

Die potentielle Leistung eines Reaktorblocks nehme dann allerdings mit der Zeit ab, betonte der Experte. Irgendwann seien "technische Grenzen erreicht", die man "nicht überschreiten" könne. Stoll verwies auf eine TÜV-Untersuchung, wonach die Brennstäbe im bayrischen Atommeiler "Isar 2" noch 80 Tage weiter betrieben werden könnten. In dieser Zeit würden sie etwa 2.200 Gigawattstunden Strom produzieren. Für "Emsland" (Niedersachsen) und "Neckarwestheim 2" (Baden-Württemberg) seien die Daten nicht detailliert bekannt, erklärte der GRS-Geschäftsführer. Man wisse aber, dass die Leistung bereits im Dezember reduziert werde. Ein Streckbetrieb müsste dort für ein bis zwei Monate möglich sein, schätzt der Experte.

Die drei Atomkraftwerke sind die letzten, die in Deutschland noch in Betrieb sind. Sie sollen nach geltendem Recht spätestens am 31. Dezember 2022 abgeschaltet werden. In Deutschland wird angesichts einer drohenden Energiekrise und einer möglichen akuten Gasknappheit darüber diskutiert, ob eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten helfen könnte.

Laut der Deutschen Presse-Agentur dringen nicht nur Parteien wie CDU,CSU und FDP, sondern auch mehrere EU-Staaten darauf, den Atomausstieg zu verschieben. Aus Sicht von Ländern wie Ungarn, Rumänien, der Slowakei und Frankreich könne ein Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke erheblich dazu beitragen, Gas zu sparen. Demnach forderte der slowakische Wirtschaftsminister Sulik am Rande von EU-Beratungen in Brüssel sogar, die drei bereits im vergangenen Jahr abgeschalteten Meiler wieder hochzufahren.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.