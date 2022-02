Götz Werner, Gründer der Drogeriemarktkette dm, ist gestorben. (Uli Deck/dpa)

Dies teilte das Unternehmen in Karlsruhe mit. Dort hatte Werner 1973 den ersten dm-Laden eröffnet. In der Folge übertrug er das Discounter-Prinzip der Supermärkte auf den Drogerie-Bereich und baute das Unternehmen aus; heute ist es mit mehr als 2.000 Filialen Marktführer in Deutschland. Werner setzte sich zudem für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland ein.

