Die Türkei verhandelt derzeit mit der Bundesregierung über die Gründung von drei Schulen in Deutschland.

Das Auswärtige Amt bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung". Ein Sprecher erklärte, ein Abkommen solle den rechtlichen Rahmen für die Gründungen regeln. Als Standorte seien Berlin, Köln und Frankfurt am Main im Gespräch. Bundesaußenminister Maas sagte dem Sender RTL, weil es in der Türkei deutsche Schulen gebe, erhebe das Land den Anspruch, ähnlich in Deutschland behandelt zu werden. Er betonte, nur wenn die Schulaufsicht die Institute kontrollieren könne, werde konstruktiv mit der Türkei gesprochen.



Die Linkenpolitikerin Dagdelen warnte vor einer "Indoktrination" der Schüler. Am Rande einer Fraktionsklausur sagte sie, wenn die Schulen kein Einfallstor für Ideologien des türkischen Präsidenten Erdogan sein sollten, müssten Fragen geklärt werden - etwa wie die Unterrichtsinhalte kontrolliert werden könnten oder wer die Schulträger sein sollten. Die Türkei darf - ebenso wie andere Staaten - in Deutschland nicht selbst als Schulträger in Erscheinung treten. Diese Rolle müssten private Vereine übernehmen.