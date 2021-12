Studenten an der Universität Kabul. (www.imago-images.de)

Veranstalter der internationalen Gründungskonferenz am Freitag und Samstag ist das deutsche Komitee des World University Service (WUS), das nach eigenen Worten "den Menschen in Afghanistan und von dort Geflohenen hochwertige akademische Bildungsangebote machen" will.

Die Bildungslage in Afghanistan sei nach der Machtübernahme der Taliban desolat. Viele der rund 150 Hochschulen sind demnach geschlossen und den rund 370.000 Studierenden fehlten Perspektiven. Studentinnen und Wissenschaftlerinnen werde der Zugang zu Hochschulen verwehrt, zudem seien Geistes- und sozialwissenschaftliche Studiengänge geschlossen worden. Nun sollen Studierende und Lehrende ihren akademischen Weg mithilfe eigens entwickelter Formate fortsetzen können.

An der Gründungskonferenz sollen hochrangige Vertreterinnen und Vertreter früherer afghanischer Bildungseinrichtungen, Exil-Politikerinnen und -Politiker aus Afghanistan, des Europäischen Parlaments sowie deutscher und europäischer Universitäten teilnehmen. Sie sprechen in Frankfurt über die inhaltliche und technische Ausgestaltung eines Online-Studienprogramms, sowie über organisatorische und finanzielle Voraussetzungen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.