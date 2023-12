Musikszene

Die US-Musikerin Laura Lynch, Gründungsmitglied der Country-Band "The Dixie Chicks" ist tot. (unsplash / David Monje)

Das berichtet unter anderem der TV-Sender CBS. Lynch wurde 65 Jahre alt. Die Musikerinnen der inzwischen in "The Chicks" umbenannten Band erinnerten auf der Online-Plattform X an ihre ehemalige Bassistin. Sie nannten ihre Kollegin ein "strahlendes Licht", sie sei maßgeblich am frühen Erfolg der Band beteiligt gewesen.

1989 gründete Lynch zusammen mit drei weiteren Frauen die Gruppe und war an den ersten drei Alben beteiligt. Ende der 90er Jahre wurde die Band zu einer Institution im Genre Country-Musik. "The Dixie Chicks" haben Millionen Alben verkauft und zwölf Grammys gewonnen.

