Mehr Geld für den Wehretat

Der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Man müsse erst wissen, in welchen Strukturen das Geld ausgegeben werde, sagte er im Zweiten Deutschen Fernsehen. Anschließend könne über Geldsummen gesprochen werden. Es sei klar, dass bei der Bundeswehr massive Reformen anstünden, und zwar seit vielen Jahren. Bislang sei das Geld nicht bei der Truppe angekommen, sondern - Zitat - in "merkwürdigen" Projekten versickert. Zuvor war bereits die SPD-Vorsitzende Esken auf Distanz gegangen und hatte darauf verwiesen, dass es in der Koalition wichtige Vorhaben gebe, die noch nicht finanziert seien.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.