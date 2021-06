Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock schlägt zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland eine Verfassungsänderung vor.

Die Funke Mediengruppe zitiert aus einem Fünf-Punkte-Plan, demzufolge der Begriff "regionale Daseinsvorsorge" als neue Gemeinschaftsaufgabe in das Grundgesetz aufgenommen werden solle. Darunter zu verstehen seien etwa der Netzausbau für schnelles Internet, die Einrichtung kommunaler Gesundheitszentren und die bessere Anbindung strukturschwacher Regionen an den Schienenverkehr. Außerdem sollten Kommunen Unterstützung bei Altschulden und Corona-bedingten Steuerausfällen erhalten. Dann könnten die Regionen mehr in Klimaschutz, Verkehrswende, Kultur- und Jugendeinrichtungen investieren.

