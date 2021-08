Die Grünen wollen im Fall einer Regierungsbeteiligung ein Klimaschutzministerium mit einem Vetorecht schaffen. Das geht aus einem Programm hervor, dass die Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck im Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken bei Berlin vorstellten. Demnach soll das Ministerium Gesetze verhindern können, die nicht im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen sind.

Kanzlerkandidatin Baerbock sagte, ein solches Ressort hätte auch die Federführung für eine sogenannte Klima-Task-Force. Diese solle in den ersten 100 Tagen einer neuen Regierung im Wochenrhythmus tagen, um die Abstimmung in der Regierung zu beschleunigen. Im kommenden Bundeshaushalt will die Partei 15 Milliarden zusätzlich für den Klimaschutz ausgeben. Die Pläne sehen zudem einen schnelleren Ausbau von Wind- und Solarenergie vor sowie einen Kohleausstieg schon 2030. Bisher ist er für spätestens 2038 geplant.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.