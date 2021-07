Die Grünen-Kovorsitzende und Kanzlerkandidatin Baerbock hat Fehler beim Verfassen ihres umstrittenen Buchs eingeräumt.

Bearbock sagte der "Süddeutschen Zeitung", rückblickend wäre es sicherlich besser gewesen, wenn sie mit einem Quellenverzeichnis gearbeitet hätte. Sie habe zwar bewusst auf öffentlich zugängliche Quellen zurückgegriffen - gerade wenn es um Fakten gegangen sei. Dennoch nehme sie die Kritik ernst.



Medienwissenschaftler hatten nachgewiesen, dass Passagen in dem Buch aus anderen Publikationen übernommen wurden, ohne deren Urheber zu erwähnen. Zuletzt hatte auch der Vroni-Plag-Gründer Heidingsfelder Vorwürfe erhoben.



Bundesinnenminister Seehofer von der CSU und SPD-Kanzlerkandidat Scholz hatten in heute veröffentlichten Interviews wiederum erklärt, sie hielten die Kritik an der Grünen-Vorsitzenden in Bezug auf ihr Buch für übertrieben.

"Verantwortung auf der eigenen Seite"

Im Deutschlandfunk hatte vor einigen Tagen der stellvertretende Chefredakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung, Burkhard Ewert, kommentiert: "Nach der letzten Bundestagswahl wähnten sich die Grünen verraten und um die Ämter gebracht, als die FDP aus den Koalitionsverhandlungen ausstieg. Diesmal sehen sie sich erneut kurz vor dem Ziel einer Art Sabotage ausgesetzt, obwohl sie die Macht doch so sehr wollen. In den Herzen wird dies schmerzen. In den Köpfen aber wird die Erkenntnis langsam reifen, dass die Verantwortung auf der eigenen Seite liegt."

